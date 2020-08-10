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Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии

, 11:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Кремль

Путин поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах в Белоруссии
президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава РФ Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Соответствующую информацию предоставили в понедельник в Кремле.

Российский президент отметил, что развитие отношений РФ и Белоруссии отвечает коренным интересам братских народов. Путин рассчитывает на то, что государственная деятельность Лукашенко будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах.

Ранее сегодня стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента 80,23% голосов.

 

ЕТ

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