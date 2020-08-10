В Испании удар молнии по резервуару с топливом спровоцировал пожар
10 августа 2020, 12:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В понедельник, 10 августа, в резервуар с дизельным топливом на территории нефтехимического комплекса в Испании ударила молния. Согласно последним данным, в результате случившегося начался пожар.
Служба экстренной помощи автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча уточнила, что молния ударила в резервуар с топливом на территории нефтехимического комплекса в Пуэртольяно. Из всех точек населенного пункта можно увидеть плотное облако дыма. В результате случившегося никто не пострадал.
В настоящий момент на месте случившегося работают пожарные. СМИ утверждают, что пострадавший резервуар принадлежал испанской нефтегазовой компании Repsol.
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