В МЧС рассказали, как уберечься от удара молнии

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24 июля 2020, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

молния, pixabay.com

Сотрудники МЧС рассказали, как можно уберечься от удара молнии. По словам спасателей, во время грозы следует помнить о нескольких ключевых правилах поведения и неукоснительно их соблюдать.

Подчеркивается, что молния опасна тогда, когда за ней следует раскат грома. Отмечается, что следует закрыть все двери, окна, дымоходы и вентиляционные отверстия. Кроме того, следует помнить, что молния нередко попадает в натянутые между столбами провода, поэтому во время грозы нельзя разговаривать по телефону, близко подходить к окну, электропроводке, молниеотводу, антеннам и водостокам с крыш. Желательно выключить телевизор и бытовые приборы.

Если гроза настигла человека в лесу, то укрыться следует на низкорослом участке, а не рядом с высокими деревьями. Не стоит находиться в водоемах или на берегу. В степи необходимо сесть на корточки в любом естественном углублении и обхватить руками ноги.

Если молния начинает сверкать, когда человек занимается спортом, то ему следует незамедлительно прекратить выполнение упражнений. Более того, мотоцикл и велосипед , а также металлические предметы следует положить на землю и отойти от них минимум на 20-30 метров.