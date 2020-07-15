В Вологодской области после удара молнии полностью сгорела школа

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15 июля 2020, 19:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

тушение пожара, pixabay.com

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в среду сообщил, что в селе Шебеньгский Погост в Тарногском районе школа сгорела после удара молнии. Речь идет о небольшом деревянном здании.

Согласно последней информации, гроза прошла ночью, в школе никого не было, поэтому ни один человек в результате случившегося не пострадал. Подчеркивается, что на место происшествия приехали пожарные, однако здание школы выгорело полностью.

С 1 сентября старшеклассникам села предоставят транспорт для поездок в школу райцентра, а для младших школьников обустроят помещение для учебы в детском саду.