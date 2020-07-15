В Вологодской области после удара молнии полностью сгорела школа
15 июля 2020, 19:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в среду сообщил, что в селе Шебеньгский Погост в Тарногском районе школа сгорела после удара молнии. Речь идет о небольшом деревянном здании.
Согласно последней информации, гроза прошла ночью, в школе никого не было, поэтому ни один человек в результате случившегося не пострадал. Подчеркивается, что на место происшествия приехали пожарные, однако здание школы выгорело полностью.
С 1 сентября старшеклассникам села предоставят транспорт для поездок в школу райцентра, а для младших школьников обустроят помещение для учебы в детском саду.
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