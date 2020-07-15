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В Петербурге произошел пожар в кулинарной школе на Краснопутиловской улице

, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

В Петербурге произошел пожар в кулинарной школе на Краснопутиловской улице
фото: pixabey

В Петербурге произошел пожар, огонь охватил здание местной кулинарной школы, которая расположена на первом этаже дома. Прибывшие на место происшествия спасатели госпитализировали женщину с сильнейшими ожогами тела. 

С полученными травмами пострадавшую доставили в одну из городских больниц. Очевидцы сообщили, что  пожар в здании вспыхнул после того, как неподалеку от него прогремел взрыв. Однако специалисты пока не подтвердили эту версию.

ЕСт

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