Политолог: действия США в отношении Европы – результат огромных проблем
10 августа 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в понедельник, 10 августа, объяснил политику Соединенных Штатов Америки в отношении европейцев.
По словам эксперта, текущая политика США в отношении Европы – это попытка повторить послевоенную ситуацию, когда США доминировали на европейской территории.
Политолог в беседе с Радио Sputnik уточнил, что тогда это было результатом "огромных богатств", но теперь стало результатом "огромных проблем". Дмитрий Журавлев подчеркнул, что Штаты хотят устранить собственные сложности за счет европейцев и именно поэтому хотят, чтобы они действовали исключительно по указке Вашингтона и в его интересах.
Одним из главных интересов Америки является покупка Европой сжиженного газа у США, хотя он дороже трубопроводного российского газа.
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