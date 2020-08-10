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В Париже с 1 августа ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Париже с 1 августа ношение защитных масок на улице стало обязательным в людных местах
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Власти Парижа рассказали о введении с понедельника масочного режима на набережных Сены и в ряде других открытых популярных мест французской столицы. В мэрии города объяснили, что данный шаг обусловлен ухудшением ситуации с распространением COVID-19.

Отмечается: ношение масок в местах большого скопления людей на открытом воздухе  будет обязательным с 10 августа. Уточняется, что в Париже 2,4% тестов на коронавирус дают положительный результат, в то время как в среднем по стране этот показатель составляет 1,6%. 

Ограничения коснулись и отдельных улиц по всему городу. Но, согласно представленному мэрией плану, оно не было введено на Елисейских полях или, например, на Марсовом поле, где в течение дня традиционно собирается большое количество парижан и гостей столицы, миновала данная участь район вокзалов Монпарнас и Сен-Лазар, нет уточнений и насчет городских парков.

Ранее сообщалось: врач-инфекционист рассказал, что главной угрозой для школьников осенью станет не COVID-19. 

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