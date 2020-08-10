Председатель КНР поздравил Лукашенко с победой на выборах

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10 августа 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool/Global Look Press

В понедельник, 10 августа, председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравление в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, которые состоялись в минувшее воскресенье.

В послании Цзиньпин отметил, что от имени правительства Китая, китайского народа и лично от себя выражает теплые поздравления и наилучшие пожелания Александру Лукашенко.

Председатель КНР заявил, что уверен в том, что под руководством избранного президента Белоруссия неприменно достигнет блестящих успехов в деле государственного строительства.

Ранее стало известно, что по предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.