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Трамп завершил пресс-конференцию из-за неудобного вопроса

, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Трамп завершил пресс-конференцию из-за неудобного вопроса
Фото: Дональд Трамп, Oliver Contreras/globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп покинул пресс-коференцию в штате Нью-Джерси после неудобного вопроса одного из журналистов. Корреспондент Паула Рид попыталась уличить американского лидера во лжи.

«Почему вы повторяете, что именно вы запустили "Выбор ветеранов"? Он был принят в 2014 году, это ложное заявление, сэр», - обратилась она к президенту, отметив, что Трамп занял пост главы государства в 2016 году.

При этом Трамп попытался передать слово другому журналисту, но Паула его перебила и вновь повторила вопрос. Тогда американский лидер поблагодарил всех за внимание и покинул трибуну.

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