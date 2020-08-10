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Трамп пообещал оказать Ливану «существенную» помощь

, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп пообещал оказать Ливану «существенную» помощь
президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать "существенную" помощь Ливану после мощного взрыва, который прогремел 4 августа в районе морского порта в столице страны Бейруте.

В минувшее воскресенье Трамп подчеркнул, что многие страны собираются помочь ливанской стороне. Журналисты задали американскому лидеру вопрос, какую именно сумму выделят США на эти цели, на что политик ответил кратко: "Это будет существенно".

Дональд Трамп напомнил, что ранее Штаты направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.

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