Трамп пообещал оказать Ливану «существенную» помощь

Аргументы Недели → В мире 13+

10 августа 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент США Дональд Трамп, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать "существенную" помощь Ливану после мощного взрыва, который прогремел 4 августа в районе морского порта в столице страны Бейруте.

В минувшее воскресенье Трамп подчеркнул, что многие страны собираются помочь ливанской стороне. Журналисты задали американскому лидеру вопрос, какую именно сумму выделят США на эти цели, на что политик ответил кратко: "Это будет существенно".

Дональд Трамп напомнил, что ранее Штаты направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.