Трамп пообещал оказать Ливану «существенную» помощь
10 августа 2020, 07:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал оказать "существенную" помощь Ливану после мощного взрыва, который прогремел 4 августа в районе морского порта в столице страны Бейруте.
В минувшее воскресенье Трамп подчеркнул, что многие страны собираются помочь ливанской стороне. Журналисты задали американскому лидеру вопрос, какую именно сумму выделят США на эти цели, на что политик ответил кратко: "Это будет существенно".
Дональд Трамп напомнил, что ранее Штаты направили в Бейрут три военно-транспортных самолета с помощью.
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