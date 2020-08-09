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Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте

, 13:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Сотрудники МЧС России завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте
последствия взрыва в Бейруте, XinHua

В воскресенье, 9 августа, стало известно, что российская группировка МЧС завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва в порту столицы Ливана Бейрута. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Подчеркивается, однако, что аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. В МЧС отметили, что власти Ливана ранне сообщили, что больше не надеются найти под завалами живых людей.

Напомним, российские спасатели прибыли в Бейрут 5 августа, чтобы оказать помощь пострадавшим от мощного взрыва в порту, нанесшего серьезный ущерб городу, а также для участия в поисково-спасательной операции. Специалисты из России, в частности, развернули на стадионе мобильный госпиталь.

ЕТ

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