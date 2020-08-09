Германия выделит 10 млн евро для устранения последствий взрыва в Бейруте
9 августа 2020, 10:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В воскресенье, 9 августа, глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия предоставит Ливану 10 млн евро в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в Бейруте.
Маас подчеркнул, что жители ливанской столицы нуждаются в помощи, поэтому он очень рад, что может пообещать дополнительные средства со стороны правительства ФРГ.
Глава МИД Германии также напомнил, что Ливан перед катастрофой, о которой идет речь, столкнулся с серьезными вызовами. По мнению дипломата, без проведения реформ в стране не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности. Хайко Маас также призвал официальный Бейрут обеспечить расследование причин взрыва и действовать транспарентно.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.