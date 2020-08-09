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Германия выделит 10 млн евро для устранения последствий взрыва в Бейруте

, 10:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Германия выделит 10 млн евро для устранения последствий взрыва в Бейруте
евро, pixabay.com

В воскресенье, 9 августа, глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия предоставит Ливану 10 млн евро в качестве немедленной помощи для устранения последствий взрыва в Бейруте.

Маас подчеркнул, что жители ливанской столицы нуждаются в помощи, поэтому он очень рад, что может пообещать дополнительные средства со стороны правительства ФРГ.

Глава МИД Германии также напомнил, что Ливан перед катастрофой, о которой идет речь, столкнулся с серьезными вызовами. По мнению дипломата, без проведения реформ в стране не будет ни устойчивых преобразований, ни стабильности. Хайко Маас также призвал официальный Бейрут обеспечить расследование причин взрыва и действовать транспарентно.

ЕТ

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