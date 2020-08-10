Глава ЦИК Белоруссии рассказала, как можно избежать давления на избиркомы

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10 августа 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Выборы. Фото: pexels.com

Белоруссии надо активнее переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов. Об этом рассказала глава ЦИК Лидия Ермошина.

Она отметила: эксцессы у участков больше подталкивают к переходу на электронное голосование, чтобы никто не подвергался давлению.

Известно, что выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После закрытия участков в Минске начались беспорядки, продолжавшиеся до утра, в результате которых есть задержанные.

Ранее сообщалось: в Белоруссии возбудили дела против участников массовых беспорядков.