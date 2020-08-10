В заповеднике в Нигере были убиты шесть французских туристов
10 августа 2020, 09:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
На юго-западе Нигера в минувшее воскресенье группа вооруженных людей напала на туристов. Согласно последней информации источников, были убиты восемь человек, в частности, шестеро граждан Франции.
Известно также, что в результате нападения погибли двое нигерийцев, гид и водитель туристического автомобиля.
К настоящему моменту установлено, что происшествие случилось в заповеднике Куре, который известен как место обитания многочисленных жирафов. Он находится в 60 километрах к юго-востоку от столицы страны Ниамей. Есть данные о том, что вооруженные люди приехали в заповедник на мотоциклах.
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