Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В заповеднике в Нигере были убиты шесть французских туристов

, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В заповеднике в Нигере были убиты шесть французских туристов
оружие, пули, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На юго-западе Нигера в минувшее воскресенье группа вооруженных людей напала на туристов. Согласно последней информации источников, были убиты восемь человек, в частности, шестеро граждан Франции.

Известно также, что в результате нападения погибли двое нигерийцев, гид и водитель туристического автомобиля.

К настоящему моменту установлено, что происшествие случилось в заповеднике Куре, который известен как место обитания многочисленных жирафов. Он находится в 60 километрах к юго-востоку от столицы страны Ниамей. Есть данные о том, что вооруженные люди приехали в заповедник на мотоциклах.

ЕТ

В мире

По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

По предварительным итогам выборов президента Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23%

Утром в понедельник, 10 августа, стало известно, что, согласно предварительным итогам, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии 80,23% голосов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью