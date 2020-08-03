Адвокаты семьи убитого Михаила Хачатуряна заявили, что боятся мести сестер

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 августа 2020, 14:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

одна из сестер Хачатурян в суде, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокаты семьи Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери, в понедельник заявили, что опасаются мести трех сестер. Защитники намерены попросить о государственной защите.

Одна из двух адвокатов потерпевших Юлия Нитченко подчеркнула, что девушки, согласно результатам экспертиз, признаны опасными для общества. Юрист отметила, что боится находиться в их присутствии. Она заявила, что сестрам грозит от 8 до 20 лет заключения и "они могут захотеть еще кого-нибудь с собой прихватить".

Напомним, резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Следствие считает, что три сестры Хачатурян зарезали своего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следователи признали, что мужчина издевался над дочерьми, но оставили самую строгую квалификацию, поскольку расценили вышеуказанный факт только как смягчающее обстоятельство.