Адвокат: дело двух старших сестер Хачатурян будет рассматривать суд присяжных

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3 августа 2020, 12:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сестры Хачатурян и их адвокаты в суде, City News Moskva/Global Look Press

Дело двух старших сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца, рассмотрит суд присяжных. Об этом утром в понедельник, 3 августа, сообщил адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

Юрист отметил, что сестрам продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий. Также суд запретил девушкам участвовать в публичных массовых мероприятиях.

Алексей Липцер добавил, что отбор присяжных заседателей начнется 31 августа в Мосгорсуде, данный процесс будет проводиться в открытом режиме. Известно также, что слушание по делу младшей сестры Хачатурян состоится 10 августа в Бутырском суде Москвы в закрытом режиме. Напомним, девушка была признана невменяемой на момент совершения убийства.