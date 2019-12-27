С младшей из сестер Хачатурян ФСИН сняла электронный браслет

В пятницу, 27 декабря, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян, которые подозреваются в жестоком убийстве своего отца 27 июля 2018 года.

Адвокат Алексей Липцер отметил, что браслет был снят с Марии, а с Крестины и Ангелины его снимут завтра. Девушкам, однако, будет по-прежнему запрещено общаться друг с другом, с сотрудниками СМИ, а также с другими участниками процесса.

Юрист также подтвердил информацию журналистов о том, что Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян из-за серьезных нарушений, о сути которых пока не сообщается. В СК не согласились с этим решением и обжаловали его. В настоящий момент защита ждет решения генпрокурора Юрия Чайки по данному вопросу.

Напомним, убийство было совершено 27 июля прошлого года в Москве. Следствие считает, что сестры Хачатурян зарезали своего 57-летнего отца. Девушкам предъявили самую тяжкую из всех возможных квалификаций – обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Их могут пожизненно лишить свободы. Защита настаивает на том, что мужчина постоянно унижал дочерей и издевался над ними.