//Происшествия 13+
С младшей из сестер Хачатурян ФСИН сняла электронный браслет
27 декабря 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
//Происшествия 13+
27 декабря 2019, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Алексей Надёжин
Юля Инамора
Ульяна Меньшикова
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Борьба США против строительства газопровода «Северный поток - 2» может привести к началу вооруженного конфликта. Такой вариант развития событий допустил Александр Рар,…
В мире
В мире
Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия. Соответствующая информация содержится в материале, который размещен в блогосфере.
Обозначены украинские регионы, которые могут отделиться от Киева вслед за Донбассом в течение ближайшего десятилетия…
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Уходящий год – четырежды (!) юбилейный для Крыма. Началу присоединения…
В преддверии Нового года витрины наполняются призывами: «Три берёшь…
Общество
В Госдуме предложили считать салат оливье, селедку под шубой и фильм «Ирония судьбы» мировым культурным наследием депутат Виктор Зубарев уверен, что…
Астрологи назвали три знака зодиака, для которых наступающий год станет судьбоносным. Речь идет о Козероге, Скорпионе и Стрельце, отмечается…
Непознанное
Ежедневно многие из нас пользуются услугами Московского метрополитена: никаких пробок в туннеле, четкое определение времени прибытия в точку В. Из…
В пятницу, 27 декабря, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний сняли электронный браслет с младшей из сестер Хачатурян, которые…
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Шоу-бизнес
Завтра, 28 декабря, на телеканале «Россия-1» выйдет очередное шоу «Привет, Андрей!» в котором гостем А. Малахова будет Юра Шатунов. Тема передачи, цитируем ведущего…
Общество
Офис президента Украины Владимира ЗЕЛЕНСКОГО не провел ни одной консультации с меджлисом крымских татар (признан экстремистской организацией и запрещен российским судом)…
Дзержинский районный суд приговорил к 4 годам и 1 месяцу колонии Николая Баланцева, Ивана Локтева и Павла Бартоша, которые обвиняются в мошенничестве в ходе строительства…
Названы признаки появления онкологического заболевания в молодом возрасте. Соответствующей информацией поделились некоторое время назад специалисты в области онкологии…
В пресс-центре командования воздушных сил ВС Украины заявили, что российские авиакомпании должны выплатить Украине штрафы на 560 миллионов долларов за полёты в Крым…
Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова в пятницу рассказала о погоде в Москве в новогоднюю ночь. По словам метеоролога, столица без снежного покрова…
Травматолог Сергей Новиков рассказал, как вести себя при наступлении гололедицы, чтобы не получить травм. Врач посоветовал передвигаться медленно, а также напомнил, что…
Происшествия
В городском округе Богородский Московской области маршрутное такси врезалось в мачту освещения. Представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате…
В мире
Киеву нужно заняться крымскими татарами, единственной этнической группой в регионе, которая демонстрирует естественный прирост. Об этом заявил бывший «представитель…
В пятницу, 27 декабря, в СМИ появилась информация об исчезновении вертолета на Гавайях. Согласно последним данным, на борту летательного аппарата находились семь человек…
В Иваново подросток неделю назад ушел из школы и до сих пор не вернулся домой. Сотрудники СК РФ днем в пятницу, 27 декабря, сообщили, что по факту случившегося было…
Наступила эра тотальной прозрачности, констатируют авторы Telegram-канала «Экономика цифровой эры». Уже появляются приложения, которые предлагают узнать о вас все и вашим…
Президент Латвии Эгил Левитс выступил с торжественной речью перед латвийцами. Он пожелал Латвии стать «нормальной» европейской страной.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня поздравил с юбилеем народного артиста Эммануила Виторгана. Знаменитому актеру, любимцу публики в пятницу, 27 декабря…
В последние дни 2019 года в Москве ожидаются перепады давления, которые также известны как «барическая пила», рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр…
В сети появилась информация о том, что кондуктор автобуса в Новосибирске высадил 10-летнюю девочку из автобуса на мороз, так как у нее не было при себе справки школьника…
В Латвии разразился грандиозный скандал в связи со смертью женщины, которая, возможно, была заражена вирусом бешенства. Как выяснили латвийские СМИ, больной врачи…
Последствием употребления спиртных напитков может стать получение травм и возникновение случайных половых контактов.
Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал о причинах крушения лайнера Fokker-100 вблизи Алма-Аты. По его словам, на данный момент рассматриваются две версии…
Посол Великобритании в Российской Федерации Лори Бристоу, который покинет свой пост в январе будущего года, поделился впечатлениями от работы в России. Он также описал…
Народную артистку СССР, художественного руководителя театра "Современник" Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище. Ее могила будет находиться рядом с местом…
Американские врачи провели исследование и пришли к выводу, что риск возникновения рака зависит от уровня физической активности человека. Ученые рассказали, сколько нужно…
Европейские медицинские специалисты назвали простые способы борьбы с гипертонией, которые не предполагают приема лекарственных препаратов. Об этом идет речь в публикации…
В Госдуме прокомментировали реакцию Соединённых Штатов на окончание логистической интеграции Крымского полуострова в состав Российской Федерации. Депутат от Крыма Руслан…
Австралийский стоматолог Элизабет Милфорд рассказала о ключевых ошибках, которые люди допускают во время чистки зубов. Оказалось, что следует соблюдать ряд важных правил…
Российский дипломат Владимир Грачев в пятницу рассказал, как власти США задерживали выдачу ему визы. По его словам, задержки с выдачами данного документа российским…
Общество
Администрация Волгограда для местных ветеранов ВОВ устроила предновогодний обед в кафе. Меню согласовано, но 90-летняя женщина-ветеран попросила вместо водки бокал…
В СМИ заговорили о романе между Дженифер Энистон и Брэдом Питтом. В последнее время актеры проводят много времени вместе и «ощущают удивительное родство душ».
Пассажир самолета авиакомпании "Аэрофлот", который ранее сегодня выкатился на грунт в московском аэропорту Шереметьево, рассказал подробности случившегося. По его словам…
Вооруженный конфликт на территории Донбасса будет заморожен на сто лет. Соответствующий прогноз на своей странице в социальной сети Facebook разместил Александр Охрименко…
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя модель Анастасия Костенко рассказала подписчикам, что сломала руку. Девушка находится на последних сроках беременности.
Психолог Сергей Ланг рассказал, как поддерживать новогоднее настроение без привычного снега. В некоторых российских регионах стоит по-осеннему теплая, но пасмурная погода…
Шоу-бизнес
В правоохранительных органах Москвы рассказали, что телеведущей и певице Ольге Бузовой может грозить тюремное заключение или общественные работы.
Кардиологи, работающие в Соединенных Штатах, обозначили скрытые симптомы инфаркта миокарда. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое…
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в пятницу, 27 декабря, рассказал, какова доля газа из РФ в Европе. По его словам, доля России в общем потреблении…
Наибольшую угрозу для здоровья сердца человека среди спиртных напитков представляют алкогольные коктейли. К соответствующему выводу пришли доктора, говорится в заметке…
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал информацию о вырезанном эпизоде с его участием из культового рождественского фильма "Один дома-2"…
Происшествия
В Подмосковье на 45 километре автодороги А-104 «Дмитровское шоссе» столкнулись сразу 18 машин. Причиной аварий называют сильный гололед и обледенение дорожного покрытия.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров утром в пятницу, 27 декабря, рассказал журналистам о цели санкций Соединенных Штатов Америки против газопровода…
Людей, которые рождены под знаками Водолея, Весов и Близнецов, ожидают финансовые потери в наступающем году. Об этом заявили астрологи, говорится в гороскопе, который…
Происшествия
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелась маршрутка. Согласно последним данным УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в момент инцидента в салоне…
Обозначены ранние признаки лейкемии, на которые люди в большинстве случаев не обращают внимания. Информацией по данной теме поделились некоторое время назад специалисты…
Происшествия
Марат Муратбаев – капитан самолета, разбившегося в Алма-Ате, числится в списке погибших. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу, 27 декабря…
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования всем родным и близким погибших при крушении лайнера Fokker-100 недалеко от Алма-Аты. Он заверил, что…
Ситуация в зоне военного конфликта на востоке Украины продолжает оставаться напряженной. Об этом рассказал Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной…
Мэр Херсона Владимир Николаенко сделал резонансное заявление. По словам политика, исконно русскими землями являются болота под Москвой, а Причерноморье не имеет к России…
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко согласился провести поединок с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Дата предстоящего боя еще…