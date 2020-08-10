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С понедельника авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции

, 08:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

С понедельника авиакомпании открывают рейсы из России на курорты Турции
бассейн, pixabay.com

В понедельник, 10 августа, авиакомпании открывают рейсы из России в три популярных курортных города Турции. 1 августа, РФ возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса нового типа перелеты за рубеж.

Ранее самолетам было позволено летать в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Также были разрешены полеты на территорию Танзании, но пока подобных рейсов нет. С сегодняшнего дня возобновляются рейсы в Анталью, Бодрум, а также Даламан.

Ранее граждане Российской Федерации, решившие отправиться на отдых в Турцию, рассказали о реальной обстановке на курортах и поделились своими впечатлениями.

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