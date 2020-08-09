Россияне побывали в Турции и рассказали о реальной обстановке на курортах

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9 августа 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Lenta.Ru

Турция. Фото: pixabay.com

Граждане России, решившие отправиться на отдых в Турцию, оценили реальную обстановку на популярных курортах и поделились впечатлениями. Туристы отметили, что пандемия коронавируса сказалась на условиях отдыха.

Глава турагентства Мария Шекер рассказала, что в Анталье контролируется соблюдение мер профилактики COVID-19: иностранцы и местные жители соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной защиты. «В остальном страна живет обычной жизнью. Я бы советовала туристам не думать о плохом и наслаждаться отдыхом», - рекомендовала эксперт.

При этом в Аланье разрешена работа всех развлекательных заведений, за исключением ночных клубов. А маски люди носят только в общественном транспорте, магазинах и торговых центрах.