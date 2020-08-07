Ростуризм напомнил про штрафы для туристов в Турции
7 августа 2020, 21:19[ «Аргументы Недели» ]
Ростуризм предупредил туристов о штрафах за несоблюдение масочного режима в общественных местах на территории Турции. Отмечается, что Россия возобновила авиасообщение с популярным курортом с 1 августа.
«Власти Турции на регулярной основе призывают граждан соблюдать социальную дистанцию и правила личной гигиены, стараться максимально минимизировать контакты. Ношение медицинских масок остается обязательным, как в общественных местах, так и на улице в большинстве городов, включая Анкару, Стамбул, Измир, Муглу», - пояснили в ведомстве.
За нарушение правил туристы вынуждены будут заплатить штраф в размере 900 турецких лир (около 9 300 рублей).
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