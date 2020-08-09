В Германии уже начали раскачивать ситуацию с выборами в Белоруссии

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9 августа 2020, 22:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

голосование в Польше белорусов на выборах президента Белоруссии на фото globallookpress.com/ Attila Husejnow

В немецкой прессе уже заговорили о манипуляциях на президентских выборах в Белоруссии. Там рассказали о предварительных результатах выборов. И теперь не понимают, почему все прогнозы провалились.

В Белоруссии уже стали известны результаты exit pool. Лукашенко набирает почти 80 процентов. Его «главному конкуренту» Светлане Тихановской досталось лишь 6,8 процентов.

«Нынешние выборы в Белоруссии прошли на фоне обвинений в манипуляции», — сообщила газета die Zeit: «По результату предварительных опросов победу одержал Александр Лукашенко. Он набрал 79 процентов голосов».

Немецкая газета рассказала о данных неких независимых опросов. Утверждается, что после выборов за рубежом, Тихановская должна была получить 71 процент. Лукашенко эти аналитики одолжили 10 процентов.

Поэтому президента Белоруссии теперь обвиняют в манипуляциях. В преддверие выборов, на западе активно раскачивалась история с этой самой Светланой Тихановской. Утверждалось, что она сильнейший кандидат и способна составить конкуренцию. Кто-то даже писал, что Лукашенко боится Тихановскую.

Сами белорусы крайне удивлены новости о том, что Тихановская является сильнейшим конкурентом Лукашенко. Жители Белоруссии узнали про нее, когда познакомились со списком кандидатов.

Каким образом проводились «независимые опросы», не сообщается. Не исключено, что на Западе кто-то пытается сохранить уверенное лицо при плохой игре. На соцопросы выделяются деньги. Вероятно, кто-то из западных политических игроков хотел узнать какой реальный расклад в Белоруссии, поэтому заказал опрос. Предварительные результаты выборов показали, что те результаты «социологов» были профанацией. Самым выгодным объяснением в данном случае является заявление, что на выборах была манипуляция.

Но реальность такова, что в Белоруссии большинство людей даже не подозревали о существовании Тихановской до выборов. А западную прессу, по стечению обстоятельств, там особо не читают. Поэтому в Белоруссии даже не догадывались, что Лукашенко боится Тихановскую.