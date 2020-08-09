В США признались, что «целей для новых санкций» в России почти не осталось
9 августа 2020, 19:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что у Америки осталось мало возможностей ограничивать Россию, поскольку против РФ уже ввели слишком много санкций.
«Ни одна администрация не была жестче с Россией, чем нынешняя, мы ввели санкции против сотен организаций. Нам почти не осталось, против кого вводить санкции в России... Мы чертовски много ввели санкций против России - частных лиц, компаний, правительства», - сказал он.
О`Брайен отметил, что американские власти все равно продолжают «посылать сигналы» России. Он подчеркнул, что в США не потерпят вмешательства в грядущие президентские выборы.
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