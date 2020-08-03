В США назвали условия отказа от санкций против России

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3 августа 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Post

фото: флаг США, pixabay.com

Советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Роберт О'Брайен рассказал, в каком случае антироссийские санкции не понадобятся. Он не исключает, что дружественные отношения между странами были бы выгодны как американцам, так и всему миру.

«Трамп добивается нового пути в отношениях с Россией — такого, на котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером США и Европе. В таком мире санкции против России были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений», - пояснил он.

О'Брайен отметил, что в ближайшие месяцы Москва и Вашингтон могут провести диалог по противостоянию терроризму. По его словам, оба государства «подвергались на своей территории атакам насильственного экстремизма». Помимо этого, США надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения.

Ранее американские СМИ рассказали о «последнем даре» президента Дональда Трампа его российскому коллеге Владимиру Путину.