Как в Шотландии готовятся к открытию школ

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9 августа 2020, 19:40 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

фото: pixabay.com

Во вторник шотландские дети идут в школу. Пандемия уже внесла свои коррективы. Школьникам рекомендуется внести коррективы в поведение.

В Германии дети уже пошли в школу. Этот опыт было решено повторить в других частях Европы. Во вторник около 700 тысяч шотландских детей идут в школу. Им рекомендуются отказаться от объятий и рукопожатий.

«В соответствии с новыми правилами в библиотеках, спортивных залах и столовых будут организованы коридоры с односторонним движением. Кроме того, в помещениях буду оборудованы места для дезинфекции, а также появятся временные классы», — сообщает the Guardian.

За соблюдением правил будут следить учителя и родители. Новые правила обучения предусматривают целый ряд пунктов.

Учебный день

Время уроков сокращено. Часы обеда и размещение классов в столовых организуют в шахматном порядке. Собрания отменены. Занятия физкультурой только на открытом воздухе.

Социальная дистанция

Между детьми в начальных классах физические контакты полностью отменены. Учащимся средних классов рекомендовано избегать прямых контактов. Им рекомендуется отказаться от объятий и рукопожатий. Учителя должны держать как можно дальше от детей. Школьники не должны сидеть лицом к лицу за общими партами.

Временные рамки

Ограничения по времени физических контактов введены для учителей, которые находятся рядом с другими взрослыми. Они не должны быть дольше 15 минт. Маски не обязательны, но рекомендованы.

Количество человек в классе

От властей требовали ввести ограничения на количество человек в классе. Прадлагалось уменьшить классы до 20 учеников. Однако от этой идеи было решено отказаться. Уменьшение количества человек в каждом классе непрактично и дорого.

Тестирование

В учебный процесс планируется ввести систему тестирования. Его будут проводить органы эпидемиологического надзора. Школы будут регулярно мониториться. Если у учителей появятся симптомы коронавируса, то они пройдту приоритетное тестирование.