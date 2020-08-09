В ММД Белоруссии рассказали о дальнейшей судьбе российских журналистов

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9 августа 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг Белоруссии. Фото: pixabay.com

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз рассказал о дальнейшей судьбе задержанных российских журналистов телеканала «Дождь».

«Они находятся в одном из РУВД Минска, с их участием осуществляются необходимые процессуальные действия. Затем будут приняты решения о мере ответственности в соответствии с законодательством. Учитывая, что они иностранцы, скорее всего, их попросят покинуть территорию Беларуси», - заявил Глаз.

Он добавил, что белорусская сторона обсуждает ситуацию с российскими коллегами, которые интересуются судьбой сограждан. Глаз добавил, что задержание журналистов «Дождя» стало причиной для спекуляций и попыток «раздуть скандал».