Посольство РФ в Минске занялось вопросом о задержании российских журналистов

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9 августа 2020, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

Мария Захарова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © MFA Russia

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала, что посольство РФ в Белоруссии занялось вопросом задержания в Минске российских журналистов, освещавших голосование на выборах президента.

Захарова заверила, что российские дипломаты контактируют с белорусской стороной. Ранее стало известно, что в Минске в воскресенье, 9 августа были задержаны трое российских журналистов и оператор. Отмечается, что телеканал не смог получить аккредитацию белорусских властей на работу во время президентских выборов. В редакции телеканала отметили, что связь с задержанными отсутствует.