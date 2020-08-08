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Захарова объяснила «непонимание» Украиной Минских соглашений нежеланием Киева решать проблему Донбасса

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова объяснила «непонимание» Украиной Минских соглашений нежеланием Киева решать проблему Донбасса
Мария Захарова, фото: MFA Russia, globallookpress.com

Заявления Украины о непонимании Минских соглашений свидетельствуют о нежелании украинских властей решать проблему Донбасса. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление назначенного руководителем контактной группы первого президента Украина Леонида Кравчука

По словам Захаровой, у них «сейчас новая история», «теперь и президент, и представитель в контактной группе, спустя пять лет после выработки минских договоренностей, сказали: "А мы не понимаем, что там написано"».

По мнению представителя МИД РФ, это говорит о том, что Киев не хочет решать этот вопрос. «Мы, как страна, участвовавшая в выработке минских договоренностей, свою часть дороги прошли и готовы идти дальше», — подчеркнула Мария Захарова, выступая  на всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов 2020».

Ранее Захарова высказала мнение, что украинским властям «может не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский, собраться вчетвером и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях».

ИЧ

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