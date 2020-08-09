В Госдуме отреагировали на решение ЕС противостоять санкциям США
9 августа 2020, 18:44[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Депутат Госдумы Владимир Гутенев оценил слова посла ЕС в России Маркуса Эдерера о том, что в Евросоюзе приступили к разработке механизма противодействия санкциям со стороны третьих стран.
Гутенев отметил, что этот вопрос давно требовал решения, однако бюрократы из Брюсселя не хотели за него браться, так как «страх за личную карьеру превышал чувство ответственности как чиновников».
«Но сейчас стало абсолютно очевидно, что речь идёт о заклании европейской экономики в угоду экономических и политических интересов США. Я думаю, что голос Германии будет абсолютно не одинок», - добавил российский депутат.
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