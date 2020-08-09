Евросоюз придумал ответ на санкции США по «Северному потоку - 2»
9 августа 2020, 18:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Евросоюзе нашли, чем ответить на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток - 2».
В Европейском союзе приступили к разработке «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», рассказал европейский посол в России Маркус Эдерер. Он предположил, что документ может быть опубликован до конца текущего года. Благодаря Коммюнике будет «заложена основа для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.