Евросоюз придумал ответ на санкции США по «Северному потоку - 2»

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9 августа 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Флаг Евросоюза. Фото: pixabay.com

В Евросоюзе нашли, чем ответить на угрозы Соединенных Штатов ввести санкции против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток - 2».

В Европейском союзе приступили к разработке «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», рассказал европейский посол в России Маркус Эдерер. Он предположил, что документ может быть опубликован до конца текущего года. Благодаря Коммюнике будет «заложена основа для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран».

Ранее в ФРГ возмутились действиями США.