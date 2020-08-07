Российский эксперт уверен, что Германия не откажется от «Северного потока - 2»
7 августа 2020, 13:34[ «Аргументы Недели» ]
В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на угрозы США ввести санкции из-за строительства «Северного потока - 2». Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин оценил позицию Берлина по этому вопросу.
В ФРГ заявили, что «не допустят оказания давления на компании» и что Европа не должна поддаваться шантажу. Российский эксперт уверен, что Берлин не собирается идти на поводу у Вашингтона и отказываться от экономически выгодного проекта. «Если, например, в подходе к украинскому кризису Берлин демонстрирует больше единства с заокеанскими партнерами, то что касается газа, энергетики – дружба дружбой, а денежки врозь», - отметил Камкин. Он предположил, что Америка продолжит «увеличивать ставки», чтобы добиться своего, передает Радио Sputnik.
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