В Бундестаге возмущены «дерзостью» американских угроз
7 августа 2020, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что американские санкции в адрес немецкого Засница являются верхом дерзости. Он отметил, что США угрожают сразу «Засниц и земле Мекленбург-Передняя Померания».
Ранее в Соединенных Штатах заявили, что санкции будут направлены на компании, которые принимают прямое или косвенное участие в строительстве газопровода «Северный поток - 2», порту Засница пообещали «финансовое разрушение».
«Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла. Кроме того, необходимо, наконец, представить эффективные контрмеры и, в случае необходимости, применить их, например, штрафные тарифы на американский СПГ. Рубикон явно перейден», - считает Эрнст.
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