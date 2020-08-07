В Бундестаге возмущены «дерзостью» американских угроз

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7 августа 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Северный поток. Фото: globallookpress.com

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что американские санкции в адрес немецкого Засница являются верхом дерзости. Он отметил, что США угрожают сразу «Засниц и земле Мекленбург-Передняя Померания».

Ранее в Соединенных Штатах заявили, что санкции будут направлены на компании, которые принимают прямое или косвенное участие в строительстве газопровода «Северный поток - 2», порту Засница пообещали «финансовое разрушение».

«Я призываю федеральное правительство вызвать американского посла. Кроме того, необходимо, наконец, представить эффективные контрмеры и, в случае необходимости, применить их, например, штрафные тарифы на американский СПГ. Рубикон явно перейден», - считает Эрнст.