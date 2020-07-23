В Германии ответили на угрозы санкций США из-за «Северного потока — 2»

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23 июля 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Северный поток-2, фото: gazprom.ru, globallookpress.com

Под американские санкции «Северного потока — 2» может подпасть бургомистр немецкого портового города Засниц Франк Крахт. Крахт заявил, что официальная нота по поводу введения ограничительных мер еще не принята, но нужно принимать это всерьёз.

По убеждению бургомистра города Засниц, США нарушают международное право. «Европа — суверенная территория, и я думаю, что Европа не должна позволять такое вмешательство в экономические вопросы», — считает Крахт.

Он отметил, что проекты, подобные «Северному потоку — 2», играют важную роль в развитии маленького портового города. Крахт хочет, чтобы в его городе были рабочие места, не зависящие от сезона, и это можно достичь благодаря созданию рабочих мест в таких проектах и долгосрочному заселению для промышленной работы.

Немецкий политик подчеркнул, что земля Мекленбург — Передняя Померания всегда была в хороших отношениях с Россией.

Как писала немецкая Handelsblatt, если новый закон вступит в силу, то под него будут подпадать все лица, прямо или косвенно связанные с постройкой газопровода. В порту, на 90% принадлежащему Засницу, находятся два российских корабля, способных завершить проект.

В конгрессе США ранее одобрили проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, в котором содержатся поправки об усилении санкций в отношении «Северного потока — 2».