Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации. Власти никак не желали ее выдавать
9 августа 2020, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации, потому что власти страны никак не желали ее давать, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
«Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили. Мы даже не знаем, кто их задержал. Всё что мы знаем это то, что было на видео, пока больше ничего», - сказал он.
Между тем, Союз журналистов России выпустил заявление, в котором потребовал от властей Белоруссии сообщить о местонахождении журналистов и объяснить причины их задержания.
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