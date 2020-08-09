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Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации. Власти никак не желали ее выдавать

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации. Власти никак не желали ее выдавать
Фото: obozrevatel.com

Задержанные в Минске журналисты «Дождя» работали на выборах без аккредитации, потому что власти страны никак не желали ее давать, сообщил «Интерфаксу» главный редактор телеканала Тихон Дзядко.

«Мы в установленные сроки подали все необходимые документы в МИД Беларуси на аккредитацию для работы на выборах президента, запрашивали подтверждение каждый день, но так его и не получили. Мы даже не знаем, кто их задержал. Всё что мы знаем это то, что было на видео, пока больше ничего», - сказал он.

Между тем, Союз журналистов России выпустил заявление, в котором потребовал от властей Белоруссии сообщить о местонахождении журналистов и объяснить причины их задержания.

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