Выборы в Белоруссии: военная техника и пропускной режим на избирательных участках

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9 августа 2020, 16:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: канал "Подъем"

В очереди к посольству Беларуси в Москве, где граждане братской страны могут проголосовать, играет песня «Перемен». Но это в России, а вот в самом Минске к выборам готовились как к войне.

В центр города власти стянули военную технику, выставили ограждения. Силовики переведены на усиленный вариант несения службы. Избирательные участки и здание администрации взяты под круглосуточную охрану. По некоторым данным, в город привезли более 20 тысяч военных.

Кроме того, в Минске отрубили сотовую связь. По словам сотрудника сотовой компании, в день выборов в городе не будет интернета, отключат стационарные телефоны. Генпрокуратура предложила заблокировать сайт платформы «Голос», это платформа для альтернативного подсчёта голосов. Оказывалось давление и на оппозиционных кандидатов.

На избирательных участках в Белоруссии вечером могут установить пропускной режим. Об этом заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. «В вечерние часы оппоненты власти обещают скопление людей. Это значит, что в участковых избирательных комиссиях будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени», - сказала она.

26 лет назад, 10 июля 1994 года, белорусы избрали президентом Александра Лукашенко, директора совхоза «Городец» и депутата Верховного совета. С тех пор уже четверть века Беларусь не знает другого президента. В зарубежной прессе Лукашенко упоминается как «последний диктатор Европы».

Через несколько часов в Беларуси завершится самая жесткая, резонансная и грязная президентская кампания. В случае победы, у Лукашенко будет шестой срок. Примут ли такую «победу» белорусы? Судя по количеству стянутой в Минск военной техники, Батька не надеется.

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