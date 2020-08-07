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10 суток ареста для звукооператора в Белоруссии, включившего песню Цоя «Перемен»

, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

10 суток ареста для звукооператора в Белоруссии, включившего песню Цоя «Перемен»
Фото: cоцсети

Звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на семейном фестивале в Минске, арестовали на 10 суток. Официальная формулировка - мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица. 

Таким образом молодые люди высказали свою позицию на концерте в поддержку Лукашенко в Минске. Реакция людей не заставила себя долго ждать.

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Публикация от polit_humor2 (@polit_humor2)

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