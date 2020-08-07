10 суток ареста для звукооператора в Белоруссии, включившего песню Цоя «Перемен»
7 августа 2020, 15:48[ «Аргументы Недели» ]
Звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на семейном фестивале в Минске, арестовали на 10 суток. Официальная формулировка - мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица.
Таким образом молодые люди высказали свою позицию на концерте в поддержку Лукашенко в Минске. Реакция людей не заставила себя долго ждать.
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