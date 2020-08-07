10 суток ареста для звукооператора в Белоруссии, включившего песню Цоя «Перемен»

Аргументы Недели → В мире 13+

7 августа 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, включивших песню «Перемен» Виктора Цоя на семейном фестивале в Минске, арестовали на 10 суток. Официальная формулировка - мелкое хулиганство и неповиновение требованию должностного лица.

Таким образом молодые люди высказали свою позицию на концерте в поддержку Лукашенко в Минске. Реакция людей не заставила себя долго ждать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от polit_humor2 (@polit_humor2) 6 Авг 2020 в 2:47 PDT