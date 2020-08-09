В Совфеде осудили заявление главы Пентагона о продвижении войск США к границам России
9 августа 2020, 14:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди оценила заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что США производят перегруппировку своих войск в Европе в целях приближения к российским границам.
Ковитиди отметила, что слова министра обороны Соединенных Штатов Америки являются частью целостной стратегии страны о превентивных мерах санкционного давления, однако вышеуказанная политика себя не оправдала.
Член Совфеда добавила, что "безответственное поведение" внешнеполитического блока США в последнее время оказывает негативное влияние на международную репутацию страны, приводит к утрате союзников Америки и сводит на нет понятия "демократия" и "права человека".
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