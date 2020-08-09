В Пентагоне объяснили перегруппировку американских войск в Европе продвижением к границам РФ

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9 августа 2020, 09:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Fox News

Пентагон, pixabay.com

Глава Пентагона Марк Эспер в минувшую субботу, 8 августа, заявил, что США в настоящий момент осуществляют перегруппировку своих войск в Европе с целью наращивания военного присутствия у границ России.

Марк Эспер подчеркнул, что соответствующее решение американского лидера Дональда Трампа в начале июня 2020 года ускорило уже стартовавший процесс. По словам главы Пентагона, перегруппировка войск производится с целью усиления сдерживания России, а также укрепления НАТО.

Уточняется, что представители остальных ключевых союзников США по Североатлантическому альянсу назвали такое распоряжение Трампа "хорошим шагом".