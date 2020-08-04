США испытали баллистическую межконтинентальную ракету – носитель ядерного заряда

Аргументы Недели → Армия 13+

4 августа 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Америка произвела во вторник запуск с территории Калифорнии межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, которая, преодолев расстояние в 4 тыс. миль (около 6438 км), упала на атолл в Тихом океане. Об этот сообщило командование Глобального удара ВВС США.

МБР Minuteman III была запущена в 12:21 по тихоокеанскому времени с базы ВВС Ванденберг, расположенной в часе езды от Санта-Барбары. Управление стартом осуществлялось дистанционно с борта самолета ДРЛО из эскадрильи стратегических операций Boeing E-6 Mercury ВМС США E-6, который взлетел с авиабазы Оффутт в штате Небраска. Ракета Minuteman III на этот раз несла три муляжа ядерной боеголовки. Целью был полигон ВС США на атолле Кваджалейн (Маршалловых островах). «Этот запуск не связан с какими-либо событиями в мире в настоящее время», заявил представитель ВВС.

Военно-воздушные силы ежегодно проводят до четырех испытаний своих межконтинентальных ракет Minuteman III.

«Программа летных испытаний предназначена для тестирования эксплуатационных возможностей МБР», - пояснил командир 576-й летно-испытательной эскадрильи полковник Омар Колберт. «Ракете Minuteman III уже стукнуло 50 лет, и дальнейшие тестовые запуски необходимы для обеспечения надежности ее эксплуатации до 2030-х годов, когда полностью будет действовать стратегический сдерживающий фактор наземной базы. Но, все же, здесь самое главное, это красноречивое послание потенциальным агрессорам, что мы стоим на страже национальной безопасности и готовы защищать наших союзников», - добавил полковник.

Командованию Глобального удара ВВС подчинены летные воинские формирования, в которых служат до 33 700 летчиков и гражданских лиц. Оно контролирует все операции, связанные с действиями бомбардировщиков и осуществляет запуски межконтинентальных баллистических ракет по команде Министерства обороны США.

У ВВС на вооружении состоит 400 ракет с ядерными боеголовками на базах в Северной Дакоте, Монтане и Вайоминге. Это всего – 30% от американского ядерного арсенала. Около 70% ядерных боеголовок размещены на стратегических атомных подводных лодках. Носителями ядерного оружия являются и стратегические бомбардировщики B-2 и B-52, размещенные на базах в Соединенных Штатах. Кроме того, ВВС США накапливают тактическое ядерное оружие в Европе на шести базах в пяти странах, включая Турцию.