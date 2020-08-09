ЦИК признал выборы в Белоруссии состоявшимися

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9 августа 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

голосование в Белоруссии, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Глава ЦИК Белорусси Лидия Ермошина днем в воскресенье, 9 августа, заявила, что на выборах президента республики проголосовали более 54% избирателей, вследствие чего они признаны состоявшимися.



Подчеркивается, что такое количество людей отдали свои голоса на выборах по состоянию на 12.00 (совпадает с московским временем).

Отметим, что выборы президента Белоруссии считаются состоявшимися в том случае, если в голосовании участвовали более половины граждан республики, которые входят в список избирателей.

Ранее сообщалось, что для голосования на участок прибыл действующий глава страны Александр Лукашенко.