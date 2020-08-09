Александр Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

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9 августа 2020, 12:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко голосует на выборах, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко утром в воскресенье, 9 августа, проголосовал на выборах президента страны. Соответствующие данные сегодня предоставили журналисты с места событий.

Известно, что Александр Лукашенко посетил избирательный участок, который находится в здании Госуниверситета физической культуры в Минске и имеет номер 1. Политик побеседовал с председателем участковой комиссии, членами комиссии, а также поговорил с наблюдателями.

После этого действующий белорусский лидер предъявил члену комиссии паспорт, получил бюллетень, а затем удалился в кабинку для голосования. Через некоторое время политик отправил бюллетень в урну для голосования в присутствии множества корреспондентов.