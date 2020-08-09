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Участки для голосования на президентских выборах открылись в Белоруссии

, 08:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Участки для голосования на президентских выборах открылись в Белоруссии
флаг Белоруссии, Carsten Reisinger/http://imagebroker.com/#/search/

Утром в воскресенье, 9 августа, в Белоруссии открылись более 5,7 тысячи избирательных участков для голосования на президентских выборах. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии страны.

Уточняется также, что 44 избирательных участка были образованы за границей. В частности, на территории Российской Федерации проголосовать можно в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге, а также Калининграде.

Свои голоса за того или иного кандидата смогут отдать около 6,8 миллиона белорусских граждан. Досрочно проголосовали 32,24% избирателей. В Минске предполагают, что с учетом высокой явки в рамках досрочного голосования выборы президента можно будет признать состоявшимися уже в первой половине сегодняшнего дня.

ЕТ

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