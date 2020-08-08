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Социолог озвучил «реальный рейтинг» Лукашенко в Белоруссии

, 11:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Социолог озвучил «реальный рейтинг» Лукашенко в Белоруссии
Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Руководитель Независимой исследовательской группы Сергей Белановский рассказал, как на самом деле белорусские граждане относятся к президенту Александру Лукашенко.

«Я бы исходил в первую очередь из масштаба предвыборных митингов. Из того, сколько людей собирала Тихановская. Сопоставимых митингов в поддержку Лукашенко, насколько я понимаю, не было … Известны также результаты недавнего опроса Gullap. И там у Лукашенко совсем маленький рейтинг … готовы проголосовать 8,4 процента опрошенных», - пояснил он.

Белановский отметил, что его группа тоже проводила телефонные опросы, которые показали, что большинство респондетов оценили Лукашенко и его деятельность негативно. По его словам, люди считают, что белорусский лидер «устарел и тянет страну назад», а также «узурпировал власть и не дает развиваться экономике».

«Даже те, кто признает за ним определенные заслуги, добавляли, что 26 лет у власти - это слишком долго. Пора и честь знать», - добавил он.

Эксперт уточнил, что в опросе принимали участие 53 гражданина республики. Белановский подчеркнул, что их исследование нельзя назвать репрезентативным, но оно тоже дает представление о предвыборных настроениях в Белоруссии.

БА

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