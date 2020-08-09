Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за денонсацию союзного договора
9 августа 2020, 11:54[ «Аргументы Недели» ]
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за денонсацию союзного договора. Анна Канопацкая 9 августа в основной день выборов белорусского президента выступила на избирательном участке и заявила, что она является единственным проевропейским демократическим кандидатом.
"Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из Организации Договора о коллективной безопасности за вывод российских войск с территории Белоруссии", — сказала Канопацкая - бывший депутат нижней палаты белорусского парламент, претендующая на пост главы Беларуси, - передает ТАСС.
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