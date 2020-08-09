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9 августа 2020, 11:54 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Канопацкая, фото из Facebook

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая выступила за денонсацию союзного договора. Анна Канопацкая 9 августа в основной день выборов белорусского президента выступила на избирательном участке и заявила, что она является единственным проевропейским демократическим кандидатом.

"Я выступаю за денонсацию союзного договора, выход из Организации Договора о коллективной безопасности за вывод российских войск с территории Белоруссии", — сказала Канопацкая - бывший депутат нижней палаты белорусского парламент, претендующая на пост главы Беларуси, - передает ТАСС.

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина считает, что кандидаты на выборах президента Беларусии не равны по уровню.