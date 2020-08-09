Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина оценила уровень кандидатов в президенты

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9 августа 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта belarus.by

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина считает, что кандидаты на выборах президента Беларусии не равны по уровню. Ермошина заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", что "конкуренция хороша тогда, когда кандидаты-конкуренты действительно примерно равны по уровню".

По ее мнению, сейчас этого нельзя сказать на президентских выборах. Но Ермошина оценивает выборы как альтернативные.

Ермошина полагает, что можно сомневаться в конкуренции, но можно сказать об альтернативе. "У избирателя имеется возможность определиться с выбором", - подчеркнула она.

На пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов. Александр Лукашенко, хотя и заявил, что он "навластовался", идет на шестой срок. Другие кандидаты - бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень и безработная Светлана Тихановская - жена видеоблогера Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом.

Выборы Президента Беларуси являются прямыми. Глава государства избирается непосредственно белорусским народом. Голосование является тайным. Выборы признаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие более половины граждан, включенных в список избирателей. Глава государства считается избранным, если его поддержали более половины избирателей, принявших участие в голосовании.

На выборах смогут проголосовать 6 836 585 человек.

Следить за ходом избирательной кампании будут 248 международных и почти 50 тыс. национальных наблюдателей. Около половины избирателей проголосовали досрочно.