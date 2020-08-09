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9 августа 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ]

Выборы в Белоруссии, фото с сайта belarus.by

За период досрочного голосования на выборах президента в Белоруссии проголосовали около половины избирателей. Основной день президентских выборов в Белоруссии - сегодня, 9 августа. Досрочное голосование на выборах президента проходило в течение пяти дней, с 4 по 8 августа.

По данным Центризбиркома Белоруссии, опубликованным на официальном портале «Выборы 2020», за эти дни на участки пришли и проголосовали 41,7% избирателей.

Наивысшая явка зафиксирована в Гомельской области. В этом районе Беларуси досрочно проголосовали 54,44% от общего числа имеющих право голоса граждан. В Могилевской области явка составила 49,92%, в Минске — 33,4%, в Минской области — 39,66%, Брестской — 38,4%, Витебской — 39,34%, Гродненской — 38,6%.

В качестве кандидатов ЦИК зарегистрировала Александра Лукашенко, действующего белорусскго президента, депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня и супругу видеоблогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую.

Сегодня в Белоруссии открылись более 5,7 тысячи избирательных участков для голосования на президентских выборах.

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Сергей Лебедев ранее, 7 августа, отметил, что белорусы активно голосуют досрочно.