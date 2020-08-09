Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Семь человек погибли в ходе пожара в индийском отеле, где находились больные COVID-19

, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

Семь человек погибли в ходе пожара в индийском отеле, где находились больные COVID-19
пожар, pixabay.com

В индийском отеле "Сварна палас", где находились зараженные коронавирусом нового типа, вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, пострадали не менее 15 граждан.

Уточняется, что возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. Пострадавших оперативно доставили в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, отметил сотрудник местной полиции.

Установлено, что возгорание вызвало панику среди пациентов с COVID-19, проживавших в отеле, вследствие чего несколько человек выпрыгнули из здания, пытаясь спастись. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание.

ЕТ

Общество

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следком отказал Фургалу в свиданиях с Жириновским и однопартийцами из Госдумы

Следственный комитет РФ отказался разрешить свидания арестованному, находящемуся в СИЗО в Москве, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью