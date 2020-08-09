Семь человек погибли в ходе пожара в индийском отеле, где находились больные COVID-19
9 августа 2020, 10:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: NDTV
В индийском отеле "Сварна палас", где находились зараженные коронавирусом нового типа, вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, пострадали не менее 15 граждан.
Уточняется, что возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. Пострадавших оперативно доставили в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, отметил сотрудник местной полиции.
Установлено, что возгорание вызвало панику среди пациентов с COVID-19, проживавших в отеле, вследствие чего несколько человек выпрыгнули из здания, пытаясь спастись. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание.
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