Семь человек погибли в ходе пожара в индийском отеле, где находились больные COVID-19

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9 августа 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

пожар, pixabay.com

В индийском отеле "Сварна палас", где находились зараженные коронавирусом нового типа, вспыхнул пожар. В результате случившегося погибли по меньшей мере семь человек, пострадали не менее 15 граждан.

Уточняется, что возгорание произошло в городе Виджайваде в штате Андхра-Прадеш. Пострадавших оперативно доставили в больницу, двое из них находятся в критическом состоянии, отметил сотрудник местной полиции.

Установлено, что возгорание вызвало панику среди пациентов с COVID-19, проживавших в отеле, вследствие чего несколько человек выпрыгнули из здания, пытаясь спастись. Предполагается, что причиной пожара стало короткое замыкание.