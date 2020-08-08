В Самаре пожар охватил десять жилых домов

8 августа 2020, 07:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В субботу, 8 августа, в Самаре загорелись десять частных домов, общая площадь возгорания составила 1,3 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Собеседник отметил, что первым вспыхнул жилой дом и надворные постройки на улице Железноводская в Железнодорожном районе. При этом площадь пожара изначально составляла 250 кв. м, но через полчаса удвоилась, добавил он. По его словам, из-за плотной застройки огонь перекинулся на другие дома. В ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет.
Пожару присвоили третью повышенную категорию сложности. Ведется наращивание группировки, ситуация находится под контролем.
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