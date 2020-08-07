В Ростовской области локализовали пожар на площади 750 кв.метров
7 августа 2020, 08:45[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Ростовской области загорелось одноэтажное здание, в котором находятся шиномонтаж, пекарня и магазин. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России.
Информация о возгорании в здании площадью 1 200 кв. метров на 1-м километре автодороги Ростов-на-Дону - Новошахтинск поступила в 00:39 по московскому времени. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 100 кв. метров, позже она составила 750 кв.метров
В тушении задействовали 76 человек, использовалось 27 единиц техники. Специалисты локализовали огонь, пожару присвоен третий ранг.
Ранее сообщалось: в Приморье женщина и двое ее детей попали под машину.
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