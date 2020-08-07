В Приморье женщина и двое ее детей попали под машину
7 августа 2020, 07:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
В селе в Приморье женщина и два ее ребенка попали под автомобиль. Об этом сообщает региональное УМВД.
Уточняется: в селе Андреевка Хасанского района водитель легкового автомобиля столкнулся с другим транспортным средством, снизившим скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.
В результате, одну из машин по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала молодая женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Сейчас по факту произошедшего инцидента возбуждены административные дела.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.