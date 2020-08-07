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В Приморье женщина и двое ее детей попали под машину

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Приморье женщина и двое ее детей попали под машину
Автомобиль. Фото: pixabay.com

В селе в Приморье женщина и два ее ребенка попали под автомобиль. Об этом сообщает региональное УМВД.

Уточняется: в селе Андреевка Хасанского района водитель легкового автомобиля столкнулся с другим транспортным средством, снизившим скорость при приближении к пешеходам, идущим вдоль проезжей части по ходу движения машин.

В результате, одну из машин по инерции отбросило вперед на пешеходов. Пострадала молодая женщина и двое ее детей: 2-летний мальчик и 5-летняя девочка. Все трое доставлены в больницу  с травмами различной степени тяжести.

Сейчас по факту произошедшего инцидента возбуждены административные дела.

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ЕЧ

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