В московском ресторане произошел взрыв

В четверг, 6 августа, в ресторане на Театральном проезде в центре Москвы произошёл взрыв. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«На кухне ресторана «Аргария» в Театральном проезде, 5, строение 1, произошел взрыв. На месте работают оперативные службы», - пояснили в ведомстве.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей и причины происшествия. Информация о пострадавших и погибших пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области произошел взрыв паров в цистерне из-под нефтепродуктов. Инцидент случился по адресу: городской округ Иваново, ул. Короткова, д. 57.
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